Готовьтесь взрываться: украинцы троллят жителей Курска, где готовятся к "украинским терактам"

С 11 апреля в Курской области рф вводят "желтый" уровень террористической угрозы

С понедельника, 11 апреля, в Курской области рф вводят "желтый" уровень террористической угрозы якобы со стороны "украинских националистов".

Об этом объявил губернатор области Роман Старовойт.

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"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен "желтый" уровень террористической опасности. Это второй уровень из трех по установленной шкале", — заявил губернатор.

Старовойт подчеркнул, что на территории области установят контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилят патрулирование населенных пунктов. Жителей области просят быть бдительными.

Скриншот поста о введении "желтого" уровня от Старовойта

Украинцы в сети уже отметили, что таким решением российские власти хотят нагнать ненависти россиян к Украине, таким образом оправдывая военное положение и отвлекая население от проблем насущных. Вспомнили также и про "Рязанский сахар 2.0".

"Рязанский сахар" — устойчивое выражение, появившееся после обнаружения в 1999 году в подвале многоквартирного дома в Рязани мешков с гексогеном — "бризантной взрывчатки". Позже власти рф заявили, что в мешках якобы был обычный сахар. Все это случилось после серии взрывов многоэтажек в Москве и Волгодонске, где официально было сообщено, что жителей домов подорвали террористы. Материалы подобных инцидентов засекречены.

В сети россиянам советуют уехать из области, но только не из-за опасности диверсий каких-то там украинских националистов, а по причине возможных терактов со стороны самых российских властей и военных.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 марта в пригороде российского Белгорода феерично взорвался склад с боеприпасами. Он стал не только причиной бессонницы у сотен местных жителей, но и поводом для шуток у многих украинцев.