Укр

"Бери все, но аккуратно!": отец оккупанта ждет домой "трофеи" из Украины (перехват)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Родственники только поощряют воровство российских солдат Новость обновлена 12 апреля 2022, 14:06
Родственники только поощряют воровство российских солдат

Цинизм российских граждан не знает границ

Российских солдат ждут домой не живыми и здоровыми, а, в первую очередь, "богатых" на всевозможные военные "трофеи". Речь, разумеется, о вещах и драгоценностях, которые оккупанты смогли намародерить в домах и квартирах мирных украинцев. Это подтверждается очередным перехватом разговора российского военного с отцом.

Аудиозапись опубликовала 12 апреля пресс-служба СБУ.

Почему россии не победить Украину в войне?

Солдат сообщает отцу, что сейчас "зачищает" дом богатого рыболова, и ему на глаза попалось сразу четыре коробки с воблерами определенной марки. Удивленный родственник тут же восклицает, мол, бери, и начинает жаловаться на то, что если раньше подобную рыболовную снасть покупал за 800 рублей, то сейчас ее цена уже взлетела до двух тысяч.

"Да бери все, что будет там, но только смотри аккуратно. Леска, крючки и плетенка. Только не Китай!" — поучает сына россиянин, вероятно, предвкушая "встречу" со сворованными воблерами уже в ближайшее время.

При этом циничность "обычного россиянина" просто зашкаливает — он не видит ничего плохого в такой "зачистке" дома, при этом боясь, что сыну могут приписать военное преступление.

"Аккуратно там, помни про растяжки и смотри, чтобы вам мародерство не приписали! А то это вроде как трофей, но… Смотри, аккуратно!" — подытоживает отец разговор с военным.

Напомним, что россияне воровали практически все, что "плохо лежало" — драгоценности, технику, одежду, ковры и т.п. Все, что мародерам удалось утащить с собой, они переправляли с Беларуси почтой домой или же сбывали непосредственно самим белорусам на местных базарах.

Также "Телеграф" рассказывал (и показывал), как мародеры врывались в квартиры в Ирпене, используя кувалды.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Кража #Мародерство #Перехват
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