Антивоенные заявления бывшего топ-чиновника россии наделали шума: подключили ФСБ

Силовики забрали документы и жесткие диски компании

После того как в ФСБ начались чистки из-за провалов россии в Украине, поиски несогласных расширились — из службы безопасности пришли с обысками в офис "Аэрофлота" на Арбате в Москве.

Причиной обыска по данным журналистов Baza, стала ранее опубликованная в Financial Times колонка экс-заместителя генерального директора компании Андрея Панова. В ней он обратился к руководителям бизнеса в россии.

В своем спиче Панов призвал саботировать войну, начатую россией против Украины, в частности "откладывая или игнорируя каждую сделку и контракт, которые поддерживают военное вторжение или российскую пропаганду". Также он сказал, что противостоять можно просвещая подчиненных, показывая свою позицию по этому вопросу, игнорировать поддержку военных действий и оповещать об экономической катастрофе.

Топ-менеджер занимался в "Аэрофлоте" вопросами стратегии сервиса и маркетинга около четырех лет пока не уволился в марте. Он уехал из россии в Израиль.

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При обыске ФСБ изъяли в связанном с ним департаментом жесткие диски и документы, включая те, которые связаны с консалтинговой фирмой "Bain & Company". В ней Панов был партнером, а в 2019 она выиграла тендер на обновление маркетинговой стратегии четырех крупных авиакомпаний рф.

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