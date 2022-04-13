В кремле растет напряжение: Христо Грозев назвал признак

Отдельные политики уже начали сражаться за "место под солнцем"

Среди российских политиков на фоне полномасштабного вторжения в Украину, что длится уже 49-й день подряд, особо заострилось желание "поделить" власть. По мнению журналиста-расследователя и главы издания Bellingcat Христо Грозева, в Кремле уже можно заметить первые попытки провластной элиты определиться со своим будущем после путина.

Об этом Грозев рассказал в интервью BBC, передает "Телеграф".

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Как утверждает журналист, сейчас основным симптомом "раскола" внутри прежде единой пророссийской коалиции являются взаимные обвинения. В первую очередь, это ярко иллюстрирует конфликт между лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и пресс-секретарем путина Дмитрием Песковым.

Речь идет о публичной обиде Кадырова на то, что Песков отказался комментировать присвоение главе Чечни нового звания (генерал-лейтенант — ред.), сославшись на то, что не видел указа. Кадыров заявил, что у Пескова "несозревшая шкала приоритетов" и что с этим нужно что-то делать. Песков же в ответ предложил ему не соревноваться в патриотизме.

"Обоюдные обвинения со стороны Кадырова к Пескову и наоборот. Это симптом того напряжения и стресса, что существует внутри элиты и силовиков. Вот этот раздел — неминуем", — утверждает Христо Грозев.

По его мнению, таким образом Кремль пожинает результаты неудачной стратегии, которая не воплощается в жизнь, сколько бы ее не пытались реанимировать.

По словам журналиста-расследователя, сейчас большинство политиков начнет обвинять друг друга. Это будет делаться для того, чтобы обеспечить себе какое-то, хотя бы отдаленно светлое будущее.

"Кто-то выбирает будущее после путина, а другие — ближайшее будущее, чтобы доказать лояльность путину", — подчеркивает Грозев.

Таким образом, уверен он, кое-кто пытается избежать трибунала и тюрьмы, а другие надеются еще несколько месяцев пожить в тепле и добре.

Отметим, что некоторые отечественные эксперты предрекают не только путинскому режиму, но и всей россии будущее Советского союза. Вероятней всего, рф действительно может распасться на несколько отдельных республик, потому что рано или поздно придет желание хорошо жить и сытно кушать.

Добавим, что также "Телеграф" писал, какие территории, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, россия может потерять первыми.