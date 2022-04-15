В россии сделали интересное заявление насчет сроков "спецоперации в Украине"

Особой конкретики в словах прокремлевских чиновников по-прежнему нет

Российские военнослужащие планируют уже "в ближайшее время" закончить проведение своей "спецоперации", которой они уже 51-й день подряд пытаются прикрыть полномасштабную войну в Украине. Такие прогнозы насчет прекращения военных действий прозвучали от председателя комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства в суверенные дела россии Андрея Климова.

Информацию сообщает росСМИ ura.ru.

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По словам российского политика, окончание "спецоперации рф" в Украине уже рассматривается.

"Мы не собираемся ее растягивать", — среди прочего заявил Климов.

Отметим, что подобную риторику чиновник позволил себе во время брифинга для азиатских и африканских медиа, на которых обсуждались вопросы войны в Украине, начиная с 2014 года. Более того — прямую трансляцию мероприятия вел сайт прокремлевской партии "Единая россия".

Поддерживают быстрейшее завершение войны и украинцы, однако, разумеется, на своих условиях.

"После всего содеянного так просто не спрыгнете, орки! — написал в своем Telegram-канале советчик главы МВД Антон Геращенко. — После нашей победы выплатите репарации и ответите перед миром за все военные преступления в Украине!"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россия продолжает свою пропагандистскую кампанию, цель которой — распространить как можно больше фейков о войне в Украине. Среди прочего было выявлено, что наиболее агрессивной частью информпротивостояния стала дезинформация о событиях в Буче и других городах Киевщины. Как известно, только в Буче около 85% погибших жителей умерли из-за полученных пулевых ранений, хотя россия и отрицает свое причастие к этим ужасам.

Также мы писали, что в рф "отыскали" на фронте "бойцов польской ЧВК" и "уничтожили их". Вероятно, это удобно — сражаться с вымышленным и несуществующим врагом.