Известный певец шансона унизил путинского пропагандиста Соловьева: "Фильтруй хрюканину"

Российский шансонье Александр Новиков доходчиво объяснил телеведущему, в чем тот не прав

Известный екатеринбуржец, барт Александр Новиков заступился за губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в его перепалке с пропагандистом Владимиром Соловьевым, который заявил, что Екатеринбург (административный центр Свердловской области — ред.) — "центр мерзотной либероты".

Новиков записал видеообращение к телеведущему, в котором возмутился нападками на "целый регион".

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"Слышь, ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А лучше закуси свое поганое жало…", — высказал Новиков.

Объясним, что ранее Соловьев назвал столицу Урала "центром либероты" и обвинил екатеринбуржецев в отсутствии поддержки так называемой "спецоперации" в Украине. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также заявил, что "очень удивлен" эпитетами, которыми "наградил" Екатеринбург телеведущий.

На днях стало известно, что в россии якобы предотвратили покушение на Соловьева. Говорилось, что покушение предотвратила ФСБ, при этом, его готовили "неонацисты-террористы" якобы по заказу украинской СБУ. В квартире потенциальных "киллеров" обнаружили портрет Гитлера, шприцы, четки со свастикой и даже украинские паспорта.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине предполагали, что в рф начнется охота на своих пропагандистов.