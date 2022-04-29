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Відомий співак шансону принизив путінського пропагандиста Соловйова: "Фільтруй хрюканину"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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володимир соловйов Новина оновлена 29 квітня 2022, 16:49
володимир соловйов

Російський шансоньє Олександр Новіков зрозуміло пояснив телеведучому, у чому той не правий

Відомий єкатеринбуржець, барт Олександр Новіков заступився за губернатора Свердловської області Євгена Куйвашева в його суперечці з пропагандистом Володимиром Соловйовим, який заявив, що Єкатеринбург (адміністративний центр Свердловської області — ред.) — "Центр мерзотної лібероти".

Новіков записав відеозвернення до телеведучого, в якому обурився нападками на "цілий регіон".

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"Чуєш, ти, штрибане. Ти фільтруй хрюканину щодо нашого міста. А краще закуси своє погане жало...", — висловив Новіков.

Пояснимо, що раніше Соловйов назвав столицю Уралу "центром лібероти" та звинуватив єкатеринбуржців у відсутності підтримки так званої "спецоперації" в Україні. Мер Єкатеринбурга Олексій Орлов також заявив, що "дуже здивований" епітетами, якими "нагородив" Єкатеринбург телеведучий.

Днями стало відомо, що в росії нібито запобігли замаху на Соловйова. Говорилося, що замах запобігла ФСБ, при цьому його готували "неонацисти-терористи" нібито на замовлення української СБУ. У квартирі потенційних "кілерів" виявили портрет Гітлера, шприци, чотки зі свастикою та навіть українські паспорти.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні припускали, що в рф почнеться полювання на своїх пропагандистів.

Теги:
#Єкатеринбург #Володимир Соловйов #Скандали #Олександр Новіков
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