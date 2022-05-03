"Моряки с "Москвы" никак не накурятся": в сети обсуждают новый масштабный пожар в россии (фото, видео)

Локализировать огонь удалось только к трем ночи

В ночь на 3 мая в российском поселке Обухово, что под Москвой, вспыхнул огромный пожар на местных складах. Огонь разошелся по инфраструктурному объекту с такой скоростью, что сдержать его удалось лишь после распространения на почти 34 тысячи квадратных метров.

Более подробно о случившемся сообщает DW, а о реакции сети расскажет "Телеграф".

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Как сообщили российские спасатели, пожар случился на складе полиграфического издательства "Просвещение".

Склады "Просвещения" на карте под Москвой

Именно этому предприятию ранее было поручено выдать новые учебники по истории россии, откуда велели удалить любые упоминания об исторической важности Украины.

Пожар было видно издалека

Кроме различных учебников, хватало на складах и другой печатной продукции. Поэтому огонь настолько быстро распространился. Общая площадь локализованного очага возгорания — около 33,8 тыс. кв.м.

Вид на возгорание сверху

Чрезвычайное происшествие получило третий из пяти возможных рангов. Над ликвидацией возгорания, которая продолжается с ночи, занимается более сотни пожарных, привлечено почти четыре десятка спецтехники.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Некоторые непроверенные источники говорят о "человеческом факторе", но что именно подразумевается под этим словосочетанием, не уточняется.

Так выглядит ликвидация пожара

Разумеется, что пользователи сети не смогли пройти мимо такого громкого события. Украинцы считают, что россиянам наконец-то воздается за все ужасы, которые они принесли в нашу страну. Отдельные же юзеры шутят то о курильщиках с крейсера "Москва", то про княгиню Ольгу, которой не понравилось переписывание истории.

Напомним, ранее огромный пожар разразился в противоположном конце россиийской федерации — на острове Сахалин. Там загорелся один из цехов местной электростанции. При этом последствия ЧП выглядели не настолько масштабно, как сам пожар.

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