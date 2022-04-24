путин решил удалить Украину из истории: что это значит и какие последствия несёт

Любые упоминания о Киеве в историческом контексте хотят уничтожить

В российском издательстве "Просвещение" планируют переиздать школьные учебники по истории рф — из них хотят убрать любое упоминание Украины или Киевской Руси. Как объяснила заслуженный учитель россии, историк Тамара Эйдельман, перед работниками поставили задачу "сделать так, будто Украины просто нет".

Почему это неправильно в любом из проявлений и какими последствиями может обернуться, она объяснила в своем Twitter.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По ее словам, в таком переписывании истории имеется огромная опасность.

"Школьники, может быть, и не читают внимательно учебники, но общий смысл поневоле уловят и "запишут на подкорку": не было Киевской Руси, значит, прав президент, украинцы — это те же русские", — поясняет историк.

При этом, по словам Эйдельман, русскую историю нельзя представить без решений Владимира Великого, Ярослава Мудрого и других важных политических деятелей того времени. При этом она поясняет, что речь идет сразу об историях многих народов.

"Это наша общая история. Древняя Русь — Киевская, Новгородская, Полоцкая — это основа украинской, белорусской и русской культуры и истории, — пишет она. — Если подходить к этому по-человечески, а не по-людоедски, то ясно, что изучение в комплексе событий, происходивших на территории нынешних Украины, Беларуси, Литвы, Польши, России, — обогащает отдельные национальные истории каждой страны и общее понимание происходившего".

Тамара Эйдельман отмечает, что в XVII веке западные веяния для россии приходили как раз из Киева. Это и украинские священники, и учеба в Киево-Могилянской академии, и многое другое. Также отдельно педагог упоминает период Запорожской Сечи и украинский гетьманат.

"А Одесса, которую сегодня обстреливает российская армия? Основанная испанцем де Рибасом, состоявшим на службе у Екатерины II, немки, правившей Россией. Одесса, город, откуда вышло такое множество поэтов, писателей, кинематографистов. Город, где был снят "Броненосец Потемкин", — напоминает россиянка. — А сегодня образ детской коляски, скатывающейся по лестнице, жутким образом сплелся с фотографией трехмесячной Киры, убитой российской ракетой в Страстную субботу".

Историю Украины ХХ века, когда нацисты во время войн уничтожали не просто культуру, но и непосредственно людей, она тоже считает очень важным моментом для изучения истории в целом.

"А как быть с историей Украины последних десятилетий? Это ведь теперь уже не история части Российской империи или Советского Союза? Конечно, это история другого, отдельного, независимого государства. И так к ней и надо подходить", — подчеркивает Тамара Эйдельман.

При этом она уверена, что новую историю россии нельзя писать, не упоминая о причинах Майдана, дальнейшей аннексии Крымского полуострова и нынешней, как она выражается "безумной войны". По мнению педагога-историка, просто сделать вид, что Украины не было и нет, у россиян не выйдет.

Одновременно с такими заявлениями людей, которые годами изучали историю, российские политики продолжают позориться перекручиванием фактов. Так, к примеру, недавно на встрече лукашенко и путина прозвучали тезисы о том, что Украина, Беларусь и россия — некий триединый народ.

А раньше кровавый диктатор рассказывал, каким же образом Владимир Ленин "создал" Украину.