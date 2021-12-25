"Мы придумали Россию": У Зеленского ответили на выпад Путина о создании Украины Лениным (видео)

Советник главы ОП заявил, что в России не знают собственной истории.

В четверг, 23 декабря, российский президент Владимир Путин провел большую пресс-конференцию для СМИ, на которой много времени уделил вниманию теме Украины. В частности во время своего выступления он заявил, что нашу страну, оказывается, создал советский диктатор Владимир Ленин. Эти его слова получили жесткую реакцию в Украине.

Так советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью сайту Politeka в ответ заявил, что идею Российской империи придумал ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович.

По его словам, именно Прокопович убеждал правителей Московии назвать свое государство Россией, чтобы получить хоть какое-то признание в мире.

"России и СССР бы не было, если бы не Украина. Мы авторы этих двух империй", — сказал Арестович, добавив, что в РФ не знают собственной истории.

Как сообщалось ранее, пресс-конференция Путина прошла на фоне увеличения численности российских войск на границе с Украиной, из-за чего ему задавали вопросы и касаемо возможного начала полномасштабного вторжения.

Российский президент на этот вопрос дал развернутый, но невразумительный ответ. В частности он заявил, что все будет зависеть от того, будет ли НАТО продолжать расширение на восток не только в настоящее время, но и в исторической перспективе.

Кроме того, он намекнул на то, что на Донбассе возможно начало новой войны.