"Ми вигадали Росію": У Зеленського відповіли на випад Путіна про створення України Леніним (відео)

Радник голови ОП заявив, що у Росії не знають власної історії.

У четвер, 23 грудня, російський президент Володимир Путін провів велику пресконференцію для ЗМІ, на якій багато часу приділив до уваги тему України. Зокрема, під час свого виступу він заявив, що нашу країну, виявляється, створив радянський диктатор Володимир Ленін. Ці його слова набули жорсткої реакції в Україні.

Так радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю сайту Politeka у відповідь заявив, що ідею Російської імперії вигадав ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович.

За його словами, саме Прокопович переконував правителів Московії назвати свою державу Росією, щоб здобути хоч якесь визнання у світі.

"Росії та СРСР би не було, якби не Україна. Ми автори цих двох імперій", — сказав Арестович, додавши, що в РФ не знають власної історії.

Як повідомлялося раніше, пресконференція Путіна пройшла на тлі збільшення чисельності російських військ на кордоні з Україною, через що йому ставили питання і щодо можливого початку повномасштабного вторгнення.

Російський президент на це питання дав розгорнуту, але незрозумілу відповідь. Зокрема він заявив, що все залежатиме від того, чи НАТО продовжуватиме розширення на схід не лише зараз, а й в історичній перспективі.

Крім того, він натякнув на те, що на Донбасі можливий початок нової війни.