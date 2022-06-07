Власти россии жестко расправляются с военными, которые больше не хотят воевать в Украине: подробности

Контрактников перевели на срочную службу

Российские власти хотят лишить выплаты 101 воевавшего в Украине военнослужащего своей армии за отказ от дальнейшего участия в боевых действиях. Более того, всех этих лиц уже перевели с контрактной службы на срочную, то есть фактически заставили возвращаться на войну.

Об этом сообщило издание OBOZREVATEL со ссылкой на информированные источники. Данные были актуальны по состоянию на 1 июня.

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Известно, что речь идет об "элитной" 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии вооруженных сил страны-агрессора. Военнослужащие-контрактники из этой дивизии — речь о 101 человеке — по возвращению в россию из Украины отказались во второй раз возвращаться на войну, ведь уже получили свою выгоду, и начали массово писать рапорты на увольнение. В причинах указывалось "нежелание участвовать в специальной военной операции".

В свою очередь командование дивизии охарактеризовало этих российских солдат как "не выдержавших испытания, поставленных перед дивизией". После этого руководители потребовали вернуть деньги, которые военные уже получили за участие в так называемой "спецоперации". Заработную плату контрактников назвали неправомерно полученными денежными средствами и теперь хотят забрать обратно.

По данным источников издания, речь идет о таких воинских частях Таманской дивизии.

1-й гвардейский мотострелковый полк (в\ч 31135)

15-й гвардейский мотострелковый полк (в\ч 31134)

147-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк (в\ч 73966)

47-й гвардейский отдельный батальон связи (в\ч 56139).

1-й гвардейский танковый полк (в/ч 58198).

Напомним, что в конце мая более 100 росгвардейцев, отказавшихся воевать в Украине, проиграли суд в россии. Суть дела заключалась в том, что 115 бойцов одного из подразделений Росгвардии в Кабардино-Балкарии хотели обжаловать свое увольнение за отказ участвовать в "спецоперации". Однако суд назвал увольнение законным.

Стоит отметить, что Таманскую дивизию считают одним из самых элитных подразделений в русской армии. С начала вторжения армии РФ в Украину части этой дивизии воевали против украинских сил обороны в Харьковской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что информация о массовом освобождении российских солдат из 1-го танкового полка 2-й гвардейской Таманской дивизии стала известна еще 24 мая. На тот момент отмечалось, что рапорты написали около 90% всего состава полка. При этом военнослужащие спешили с оформлением статуса Участника боевых действий, чтобы поскорее получить выплаты от государства.