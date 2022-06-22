Не доехали до Украины: взрыв снаряда в россии убил несколько солдат

Война в Украине убивает россиян даже в глубоком тылу

В среду, 22 июня, на 119-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии на складе боеприпасов сдетонировал снаряд, в результате чего погибли 4 человека.

Об этом сообщает fontanka.ru.

По информации источника, инцидент произошел в поселке Барсово Владимирской области. В результате взрыва погибли три военнослужащих и один гражданский. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что боеприпас взорвался самопроизвольно при проведении разгрузочно-погрузочных работ. Сообщается, что пожар, возникший в хранилище, был потушен, угрозы другим объектам нет. Соответствующие органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Барсово на карте Европы

Ранее сообщалось, что в россии началась паника из-за атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области. Очевидцы утверждают, будто бы пожар начался после скидывания неизвестного предмета на территорию завода с помощью беспилотного аппарата.

Стоит отметить, что в последнее время на территории рф участились пожары различных объектов инфраструктуры. Буквально несколько дней назад спасатели длительное время пытались побороть возгорание одного из крупнейших месторождений газа.