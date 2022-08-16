"Когда ответка?!" россияне в панике из-за "бавовны" под Джанкоем
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Понаехавшие в Крым еще не отошли от взрывов в Новофедоровке, а у них уже новый повод пугаться
В крымском Джанкое утро началось не с кофе, а с "бавовны". В городе, являющемся воротами с материка в Крым, в районе шести часов начались взрывы, а в небо поднялся столб дыма. Испуганные подорванным неделю назад аэродромом в Новофедоровке россияне сразу начали искать виновных.
Известно, что факт взрыва уже официально признали оккупационные власти Крыма. Причем сообщила, что речь идет не о возгорании трансформатора, как писали в соцсетях, а именно о детонации боеприпасов на складе одной из воинских частей.
Тем временем в соцсетях поднялась настоящая паника. Особые приступы сарказма у комментаторов вызывают желание россии скрыть причину начала пожара и взрывов. Многие уверены, что это диверсия, а то и прямая атака со стороны ВСУ, которую оккупанты почему-то боятся признать. Упоминают и легендарные системы HIMARS, и даже селитру, которую "обвиняли" во взрывах в Новой Каховке. Отдельным предметом для дискуссий на эмоциях в начале было то, что горит около Джанкоя – боеприпасы или все же машинное масло на подстанции.
Как сообщал "Телеграф", под звуки взрывов утро прошло не только в аннексированном Крыму, но и в оккупированном Мелитополе. Там "хлопок" помог отключить пропаганду.