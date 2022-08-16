"Коли відповідь?!" росіяни в паніці через "бавовну" під Джанкоєм

Ті, хто понаїхав у Крим, ще не відійшли від вибухів у Новофедорівці, а у них уже новий привід лякатися

У кримському Джанкої ранок почався не з кави, а з "бавовни". У місті, яке є воротами з материка в Крим, в районі шостої години почалися вибухи, а в небо піднявся стовп диму. Налякані підірваним тиждень тому аеродромом у Новофедоровці росіяни одразу почали шукати винних.

Відомо, що факт вибуху вже офіційно визнала окупаційна влада Криму. Причому повідомила, що йдеться не про займання трансформатора, як про те писали у соцмережах, а саме про детонацію боєприпасів на складі однієї з військових частин.

Тим часом у соцмережах здійнялася справжня паніка. Особливі напади сарказму у коментаторів викликає бажання росії приховати причину початку пожежі та вибухів. Багато хто впевнений, що це диверсія, а то й пряма атака з боку ЗСУ, яку окупанти чомусь бояться визнати. Згадують і легендарні системи HIMARS, і навіть селітру, яку "звинувачували" у вибухах у Новій Каховці. Окремим предметом для дискусій на емоціях на початку було те, що саме горить біля Джанкоя – боєприпаси чи все ж машинне масло на підстанції.

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Як повідомляв "Телеграф", під звуки вибухів ранок пройшов не тільки в анексованому Криму, але й у окупованому Мелітополі. Там "бавовна" допомогла відключити пропаганду.