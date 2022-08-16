Применение ядерного и химического оружия в Украине: шойгу рассказал о планах москвы

По словам так называемого министра обороны рф, оккупанты не боятся систем HIMARS и продолжают побеждать Запад

Пока, по определению министра обороны Украины Алексея Резникова, россия играет на ядерных нервах мира, устраивая провокации на Запорожской АЭС, его так называемый коллега из россии сергей шойгу выступил с громким заявлением. Он прокомментировал возможность использования ядерного и химического оружия оккупационными войсками в Украине.

Как сообщил пропагандистский телеграмм-канал Mash, во время Х московской конференции по международной безопасности он заявил, что такой необходимости у россии сейчас нет. "С военной точки зрения нет необходимости применять ядерное оружие в Украине для достижения поставленных целей", — сказал шойгу. Он также назвал абсурдными предположения о применении химического оружия.

Глава так называемого министерства обороны россии также заявил, что россия в Украине воюет с "объединенными силами Запада" и что действия оккупантов "развеяли миф о супероружии, которое Запад поставляет Украине". В частности, шойгу заявил, что РСЗО HIMARS не оказали существенного влияния на ход войны, а НАТО "не сомневается, что цели "спецоперации" в Украине будут достигнуты". Ситуацию с безопасностью в Европе он назвал худшей, чем во время холодной войны.

Как сообщал "Телеграф", кроме шойгу, ход войны в Украине прокомментировал также его начальник владимир путин, снова обвинив во всем цивилизованный Запад.