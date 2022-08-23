Перед лицом смерти думает о признании поражения: инсайдеры рассказали о здоровье путина

Источники утверждают – диктатору сообщили, что у него закончились "хорошие" варианты

Здоровье рашистского диктатора владимира путина – предмет жарких обсуждений в соцсетях и СМИ. Пока одни утверждают, что нет четких оснований говорить о том, что он болен и чем именно, другие заручаются инсайдами – дела у кремлевского деда плохи.

Так источники британского таблоида Mirror утверждают, что сотрудники службы безопасности кровавого кремлевского карлика, знакомые с деталями его медицинской карточки, уже сообщили путину, что для него закончились "хорошие" варианты. Таким образом, он оказался перед выбором – наносить ядерный удар или признавать поражение. Сопротивление Украины продолжается и имеет очевидные успехи, а здоровье путина явно не улучшается. Чтобы успеть завершить войну, ему нужно принимать какие-то радикальные решения, утверждает издание.

Он также ссылается на недавнюю информацию о том, что диктатор настолько ослаб, что уже не в состоянии проводить встречи лично и вынужден устраивать видеоконференции или использовать двойников. Более того, источники, которые связывают с политологом Валерием Соловьем, утверждают, что путин прибегает даже к использованию технологии Deepfake, когда он не в состоянии даже просто сидеть перед камерой. По этим данным, близкое окружение диктатора также ожидает скорейшего ухудшения его здоровья в ближайшем будущем.

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Как сообщал "Телеграф", известный украинский врач Евгений Комаровский не рекомендует ожидать, что диктатор быстро ослабнет, и назвал свой диагноз путина.