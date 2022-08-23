Перед лицем смерті думає про визнання поразки: інсайдери розповіли про здоров’я путіна

Джерела твердять – диктатору повідомили, що в нього закінчились "хороші" варіанти

Здоров’я рашистського диктатора володимира путіна – предмет палких обговорень у соцмережах та ЗМІ. Поки одні твердять, що немає чітких підстав говорити про те, що він хворий і чим саме, інші заручаються інсайдами, які свідчать – справи у кремлівського діда кепські.

Так джерела британського таблоїда Mirror твердять, що співробітники служби безпеки кривавого кремлівського карлика, знайомі з деталями його медичної картки, уже повідомили путіну, що для нього закінчились "хороші" варіанти. Таким чином він опинився перед вибором – наносити ядерний удар чи визнавати поразку. Опір України триває і має очевидні успіхи, а здоров’я путіна вочевидь не поліпшується. Тож, щоби встигнути завершити війну, йому треба приймати якісь радикальні рішення, стверджує видання.

Воно також посилається на нещодавню інформацію про те, що диктатор настільки заслаб, що уже не в стані проводити зустрічі особисто і змушений влаштовувати відеоконференції чи використовувати двійників. Більше того, джерела, які пов’язують з політологом Валерієм Солов’єм стверджують, що путіну доводиться вдаватись навіть до використання технології Deepfake, коли він не в стані навіть просто сидіти перед камерою. За цими даними, близьке оточення диктатора також очікує швидкого погіршення його здоров’я у найближчому майбутньому.

Як повідомляв "Телеграф", відомий український лікар Євген Комаровський натомість не рекомендує чекати, що диктатор швидко заслабне, і назвав свій діагноз путіну.