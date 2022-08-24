Визитка Яроша – вчерашний день: у роспропаганды новый объект для ненависти, фото

У Ройзмана во время задержания была обнаружена визитка бывшего главы СБУ

Визитка Яроша, как мем на обозначение нелепых россказней российских пропагандистов с целью очернить Украину, похоже, уходит в прошлое. Во время задержания российского оппозиционера, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, ФСБ нашла у него целую пачку разных визиток, среди которых их особенно заинтересовала карточка главы партии "Сила и честь", бывшего главы СБУ Игоря Смешко.

Визитка Игоря Смешко, изъятая во время обыска у Евгения Ройзмана

Об изъятии у Ройзмана эти[ артефактjd сообщило издание Ura.ru. Оно опубликовало фото визитки Смешко. Кроме того, сообщается, что у оппозиционера нашли карточки других "иностранных дипломатов и общественных деятелей".

Среди них оказались контакты директора польского Музея Михаила Богуцкого, посла Швейцарии в Москве Кристины Марти Ланг и эстонского общественного деятеля Меэлиса Кубитса. Также среди карточек оказались визитки израильского физика Михаэля Зиниграда, заместителя мэра Генуи по экономическому развитию Эмануэле Пьяцца, сотрудника той же мэрии Паоло Кастильери и других.

Бывшего мэра, благотворителя, коллекционера икон и основателя фонда "Город без наркотиков" Евгения Ройзмана обвиняют по статье о дискредитации российской армии. Ройзман с самого начала войны в Украине резко критиковал вторжение российских войск и публично, порой довольно грубо полемизировал с кремлевскими функционерами и пропагандистами в соцсетях. Он уже дважды был оштрафован за "дискредитацию вооруженных сил россии" на общую сумму 150 тысяч рублей, а также на 85 тысяч рублей за неуважение к власти. Ройзман оставался последним видным российским оппозиционером, который был на свободе и при этом оставался в рф.

Как сообщал "Телеграф", на прошлой неделе ФСБ похвасталась задержанием в Краснодаре мужчины, который якобы сотрудничал с СБУ. В соцсетях посмеялись над тем, что в материалах дела указывалось, что действующий агент СБУ при этом искал выходы на украинскую спецслужбу.