Візитка Яроша – вчорашній день: у роспропаганди новий об’єкт для ненависті, фото

У Ройзмана під час затримання знайшли візитку колишнього голови СБУ

Візитка Яроша, як мем на позначення недолугих вигадок російських пропагандистів з метою очорнити Україну, схоже, відходить у минуле. Під час затримання російського опозиціонера, колишнього мера Єкатеринбурга Євгена Ройзмана ФСБ знайшла у нього цілу пачку різних візиток, серед яких їх особливо зацікавила картка голови партії "Сила і честь", колишнього голови СБУ Ігоря Смешка.

Візитка Ігоря Смешка, яку вилучили під час обшуку в Євгена Ройзмана

Про вилучення у Ройзмана цих артефактів повідомило видання Ura.ru. Воно ж опублікувало фото візитки Смешка. Окрім того повідомляється, що в опозиціонера знайшли картки інших "іноземних дипломатів та громадських діячів".

Серед них опинились контакти директора польського Музею Міхала Богуцького, посла Швейцарії в Москві Крістіни Марті Ланг та естонського громадського діяча Мееліса Кубітса. Також серед карток опинились візитки ізраїльського фізика Міхаеля Зініграда, заступника мера Генуї з економічного розвитку Емануеле П'яцца, співробітника тієї ж мерії Паоло Кастільєрі та інших.

Колишнього мера, благодійника, колекціонера ікон та засновника фонду "Місто без наркотиків" Євгена Ройзмана звинувачують за статтею про дискредитацію російської армії. Ройзман від самого початку війни в Україні різко критикував вторгнення російських військ і публічно, часом досить грубо полемізував з кремлівськими функціонерами та пропагандистами у соцмережах. Він уже двічі був оштрафований за "дискредитацію збройних сил рф" на загальну суму 150 тисяч рублів, а також на 85 тисяч рублів за неповагу до влади. Ройзман залишався останнім помітним російським опозиціонером, який був на волі і при цьому залишався у рф.

Як повідомляв "Телеграф", минулого тижня ФСБ похвалилась затриманням у Краснодарі чоловіка, який буцімто співпрацював із СБУ. У соцмережах посміялись з того, що у матеріалах справи вказувалось, що чинний агент СБУ при цьому шукав виходи на українську спецслужбу.