Россияне пишут друг на друга тысячи доносов из-за Украины: озвучена впечатляющая цифра

"Роскомнадзор" отчитался о доносах россиян

В пятницу, 26 августа, на 184-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что россияне написали почти 145 тысяч доносов друг на друга.

Большая часть — это "заявления о фейках" про вооруженные силы рф. Об этом сообщила пресс-служба "Роскомнадзора" в telegram.

По информации ведомства количество доносов за первое полугодие в рф выросло на 25% по сравнению с прошлым годом, а пик активности россиян пришелся на март 2022 года, когда россияне массово жаловались на ресурсы с "проукраинской пропагандой". Всего в "Роскомнадзор" с начала 2022 года поступило 144 835 обращений. Большая часть доносов (63 592) касалась темы размещения незаконной информации, в частности, как утверждает "Роскомнадзор", фейков о войне в Украине.

"Наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте 2022 года. Тогда в центральный аппарат ведомства поступило 10 323 обращения, что больше показателей прошлого года почти в четыре раза. Чаще всего граждане обращались с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой", — сообщили в "Роскомнадзоре".

Роскомнадзор отчитался о доносах россиян за первое полугодие 2022 года

Ранее сообщалось, что президент рф владимир путин уволил шестерых генералов из-за неудач в Украине. А под Луганском была уничтожена очередная база российских оккупантов. Украинские власти сообщают о сотнях погибших солдат противника.