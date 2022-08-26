Росіяни пишуть один на одного тисячі доносів через Україну: озвучено вражаючу цифру

"Роскомнадзор" прозвітував про доноси росіян

У п’ятницю, 26 серпня, на 184-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну стало відомо, що росіяни написали майже 145 тисяч доносів один на одного.

Більшість — це "заяви про фейки" про збройні сили рф. Про це повідомила пресслужба "Роскомнадзору" у telegram.

За інформацією відомства, кількість доносів за перше півріччя в росії зросла на 25% порівняно з минулим роком, а пік активності росіян припав на березень 2022 року, коли росіяни масово скаржилися на ресурси з "проукраїнською пропагандою". Загалом до "Роскомнадзору" з початку 2022 року надійшло 144 835 звернень. Більшість доносів (63 592) стосувалася теми розміщення незаконної інформації, зокрема, як стверджує "Роскомнадзор", фейків про війну в Україні.

"Найбільше звернень на адресу відомства надійшло у березні 2022 року. Тоді до центрального апарату відомства надійшло 10 323 звернень, що більше показників минулого року майже в чотири рази. Найчастіше громадяни зверталися з проханням видалити посилання на ресурси з проукраїнською пропагандою", — повідомили в "Роскомнадзорі".

Роскомнадзор відзвітував про доноси росіян за перше півріччя 2022 року

Раніше повідомлялося, що президент рф володимир путін звільнив шістьох генералів через невдачі в Україні. А під Луганськом було знищено чергову базу російських окупантів. Українська влада повідомляє про сотні загиблих солдатів противника.