Укр

"Ему бы еще мозги": российский врач-"Золотое сердце" пошел воевать в Украину и погиб

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Население села, где жил и работал врач - менее 2 тысяч человек Новость обновлена 21 октября 2022, 19:37
Население села, где жил и работал врач - менее 2 тысяч человек

Погибший оставил жену на сносях и с детьми на руках

Россияне продолжают превращаться в груз-200 в Украине. Многие из них высказывают радость о возможности поехать в другую страну, чтобы, вероятно, получить пулю. Часть из них вступает в ряды армии рф добровольно. Так произошло и с местной "знаменитостью" на курорте Ключи в Пермском крае. Врач Сергей Башкирцев трижды получивший приз "Золотое сердце", как любимый врач на курорте, погиб в Украине, оставив беременную жену и четверо детей.

Как известно из некролога, служить военным медиком он пошел добровольно в июне. Его тело сейчас возвращается к родным.

Родился он в селе Ключи, после обучения в военно-медицинском институте в Саратове перепрофилировался с педиатра на эндоскописта и вернулся работать в родное село. На курорте его считали отличным человеком и хорошим врачом.

Врач Сергей Башкирцев
Врач Сергей Башкирцев

В соцсетях про его умственные способности отзываются менее одобрительно. Высказывается мнение, что на войну он сбежал от ответственности за большую семью.

Врач из россии погиб в Украине
Многодетный отец из россии погиб в Украине
Эндоскопист из россии погиб в Украине
Врач из россии погиб в Украине

Отметим, что Пермский край не является регионом лидером в россии по количеству погибших в Украине. Согласно официальным данным — это Краснодарский край. Благодаря мастерским действиям ВСУ, количество потерь оккупантов на фронте только растет.

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