Погибший оставил жену на сносях и с детьми на руках

Россияне продолжают превращаться в груз-200 в Украине. Многие из них высказывают радость о возможности поехать в другую страну, чтобы, вероятно, получить пулю. Часть из них вступает в ряды армии рф добровольно. Так произошло и с местной "знаменитостью" на курорте Ключи в Пермском крае. Врач Сергей Башкирцев трижды получивший приз "Золотое сердце", как любимый врач на курорте, погиб в Украине, оставив беременную жену и четверо детей.

Как известно из некролога, служить военным медиком он пошел добровольно в июне. Его тело сейчас возвращается к родным.

Родился он в селе Ключи, после обучения в военно-медицинском институте в Саратове перепрофилировался с педиатра на эндоскописта и вернулся работать в родное село. На курорте его считали отличным человеком и хорошим врачом.

Врач Сергей Башкирцев

В соцсетях про его умственные способности отзываются менее одобрительно. Высказывается мнение, что на войну он сбежал от ответственности за большую семью.

Отметим, что Пермский край не является регионом лидером в россии по количеству погибших в Украине. Согласно официальным данным — это Краснодарский край. Благодаря мастерским действиям ВСУ, количество потерь оккупантов на фронте только растет.