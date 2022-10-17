В россии изменился регион-лидер по количеству признанных потерь в войне с Украиной

Скрывать массированные потери среди оккупантов россии становится все труднее и труднее

Россия, которая уже 236 дней подряд ведет полномасштабную кровавую войну против Украины, непрестанно терпит огромные потери как среди боевой техники, так и среди личного состава своих войск, что пришли с оружием на украинские территории. По состоянию на сегодняшний день регионом, публично признавшим наибольшее количество павших в Украине россиян, стал Краснодарский край, хотя еще несколькими днями раньше он находился на втором месте.

Соответствующую информацию в понедельник, 17 октября, в своем телеграмм-канале обнародовал советник министра обороны Алексей Копытько, пообещав, что уже в ближайшее время предоставит более развернутые тексты данных о погибших в Украине российских захватчиках.

По его словам, в россии сменился регион-лидер по количеству публично признанных потерь. Сейчас вместо Дагестана, где ранее публичные данные говорили о 305 погибших на фронте жителях, на первое место выбился Краснодарский край, где в войне с украинцами якобы погибли 309 оккупантов.

"Общая тенденция — рост числа потерь, которые удается скрыть, в структуре выпукло проявляются чмобики", — написал Копытько.

Следует также добавить, что, согласно данным открытых источников издания BBC, журналистам удалось установить имена более 7500 российских военных, погибших на войне в Украине. В то же время на прошлой неделе эти списки пополнили уже первые боевые потери среди мобилизованных россиян.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие потери терпит "вторая армия мира" на Южном направлении Украины в боях с Вооруженными силами.

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