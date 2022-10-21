Загиблий залишив дружину при надії та з дітьми на руках

Росіяни продовжують перетворюватися на вантаж-200 в Україні. Багато хто з них висловлює радість від можливості поїхати в іншу країну, щоб, ймовірно, отримати кулю. Частина з них вступає до лав армії рф добровільно. Так сталося і з місцевою "знаменитістю" на курорті Ключі у Пермському краї. Лікар Сергій Башкирцев, який тричі отримав приз "Золоте серце", як улюблений лікар на курорті, загинув в Україні, залишивши вагітну дружину і четверо дітей.

Як відомо з некролога, служити військовим медиком він пішов добровільно у червні. Його тіло зараз повертається до рідних.

Народився він у селі Ключі, після навчання у військово-медичному інституті у Саратові перепрофілювався з педіатра на ендоскопіста та повернувся працювати у рідне село. На курорті його вважали чудовою людиною та гарним лікарем.

Лікар Сергій Башкирцев

У соцмережах про його інтелектуальні принади відгукуються менш схвально. Висловлюється думка, що на війну він втік від відповідальності за велику родину.

Зазначимо, що Пермський край не є лідером регіону в росії за кількістю загиблих в Україні. Згідно з офіційними даними — це Краснодарський край. Завдяки майстерним діям ЗСУ кількість втрат окупантів на фронті тільки зростає.