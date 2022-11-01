Беглый российский банкир решил отказаться от гражданства рф: история обросла загадками

Решение об отказе от гражданства было напрямую связано с войной в Украине

Бывший владелец банка "Тинькофф", российский миллиардер Олег Тиньков заявил в Instagram о выходе из российского гражданства, но его пост загадочным образом исчез из социальной сети.

Предприниматель прокомментировал случившееся и отметил, что не удалял пост. По его предположениям, исчезновение публикации могло стать результатом проделок "путинских троллей", которые подавали жалобы на неё и в результате этого пост мог быть скрыт из соцсети. Бизнесмен также напомнил, что решение об отказе от гражданства было напрямую связано с войной в Украине.

"Мой вчерашний пост таинственным образом исчез. Кремлевские тролли наверное.. Повторюсь: я решил отказаться от российского гражданства после того, как россия вторглась в Украину и начала убивать там невинных людей", — пишет Тиньков.

Кроме того он рассказал, что сейчас занимается привлечением юристов, чтобы начать отзыв бренда "Тинькофф" из банка.

В интервью The New York Times Тиньков сообщал, что российские власти фактически вынудили его продать семейную долю TCS Group. По его словам, он получил только 3% стоимости актива.

Напомним, что летом 2022 года "Тинькофф" без предупреждения клиентов накануне обновил условия пользования SWIFT-переводами. "Телеграф" опубликовал реакцию соцсетей.

Также новостное издание "Телеграф" писал о том, что Олег Тиньков открыто выступил против войны в Украине в апреле 2022, при этом ранее бизнесмен открыто поддерживал путина и даже предлагал сделать его императором.