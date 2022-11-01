Біглий російський банкір вирішив відмовитися від громадянства рф: історія обросла загадками

Рішення про відмову від громадянства було безпосередньо пов’язане з війною в Україні

Колишній власник банку "Тінькофф", російський мільярдер Олег Тіньков заявив у Instagram про вихід з російського громадянства, але його пост загадковим чином зник із соціальної мережі.

Підприємець прокоментував те, що сталося, і зазначив, що не видаляв пост. За його припущеннями, зникнення публікації могло стати результатом витівок "путінських тролів", які подавали скарги на неї та в результаті цього пост міг бути прихований із соцмережі. Бізнесмен також нагадав, що рішення про відмову від громадянства було безпосередньо пов’язане з війною в Україні.

"Мій вчорашній пост таємниче зник. Кремлівські тролі напевно. Повторюся: я вирішив відмовитися від російського громадянства після того, як росія вторглася в Україну і почала вбивати там невинних людей", — пише Тіньков.

Крім того, він розповів, що зараз займається залученням юристів, щоб почати відгук бренду "Тінькофф" з банку.

В інтерв'ю The New York Times Тіньков повідомляв, що російська влада фактично змусила його продати сімейну частку TCS Group. За його словами, він отримав лише 3% вартості активу.

Нагадаємо, що влітку 2022 року "Тінькофф" без попередження клієнтів напередодні оновив умови користування SWIFT-перекладами. "Телеграф" опублікував реакцію соцмереж.

Також новинне видання "Телеграф" писав про те, що Олег Тіньков відкрито виступив проти війни в Україні у квітні 2022 року, при цьому раніше бізнесмен відкрито підтримував путіна і навіть пропонував зробити його імператором.