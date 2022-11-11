дугин призвал к убийству путина: царь не справился

дугин раскритиковал власть рф после отступления россиян с херсона

После того, как российские войска заявили об отходе с правобережья Херсонской области, а бойцы ВСУ уже вошли в областной центр, среди прожженных z-патриотов началась настоящая истерика.

Так, один из самых известных праворадикальных российских идеологов, которого еще считают наставником путина — александр дугин, после успешного отрицательного наступления армии рф и вовсе предложил убить российского диктатора.

"Власть. Она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем Правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает….. А если не спасает? Тогда — судьба "царя дождей" (смотри Фрэзера). У самодержавия есть и обратная сторона.", — пишет дугин.

Отметим, что в сочинении "Золотая Ветвь" известного английского эволюциониста Джорджа Фрэзера "царь дождя" должен послать влагу в сезон дождя, а если дождь не идет – царя убивают. Таким образом, по всей видимости, дугин недвусмысленно намекает, что за неудачу в войне против Украины российского диктатора ждет судьба "царя дождя" — то есть смерть.

Также дугин призвал сменить российское политическое устройство и перейти от "суверенной диктатуры к комиссарской, то есть ввести идеологию". По его словам, война и власть в россии должны стать "народными".

"Власть в России больше ничего сдать не может. Лимит исчерпан. А чисто технических средств для победы не достает", — дугин.

Напомним, ранее мы писали о том, что американские средства массовой информации рассказали о возможной роли Украины в ликвидации дочери дугина.

Также мы сообщали о том, что военный эксперт Олег Жданов назвал главную угрозу, которая может ожидать ВСУ после отступления армии рф с херсонской области.