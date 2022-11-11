дугін закликав до вбивства путіна: цар не впорався

дугін розкритикував владу росії після відступу росіян з херсона

Після того, як російські війська заявили про відхід з правобережжя Херсонської області, а бійці ЗСУ вже увійшли до обласного центру, серед пропалених z-патріотів почалася справжня істерика.

Так, один із найвідоміших праворадикальних російських ідеологів, якого ще вважають наставником путіна — Олександр Дугін, після успішного негативного настання армії росії взагалі запропонував убити російського диктатора.

"Влада. Вона за це несе відповідальність. У чому сенс самодержавства, а у нас саме воно? Ми даємо Правителю абсолютну повноту влади, а він нас усіх, народ, держава, людей, громадян, у критичний момент рятує... А якщо не рятує? Тоді — доля "царя дощів" (дивися Фрезера). У самодержавства є і зворотний бік.", — пише дугін.

Зазначимо, що у творі "Золота Гілка" відомого англійського еволюціоніста Джорджа Фрезера "цар дощу" має надіслати вологу в сезон дощу, а якщо дощ не йде – царя вбивають. Таким чином, мабуть, дугін недвозначно натякає, що за невдачу у війні проти України російського диктатора чекає доля "царя дощу" — тобто смерть.

Також дугін закликав змінити російський політичний устрій та перейти від "суверенної диктатури до комісарської, тобто запровадити ідеологію". За його словами, війна та влада в росії мають стати "народними".

"Влада в росії більше нічого здати не може. Ліміт вичерпаний. А суто технічних засобів для перемоги не дістає", — дугін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американські засоби масової інформації розповіли про можливу роль України у ліквідації доньки дугіна.

Також ми повідомляли про те, що військовий експерт Олег Жданов назвав головну загрозу, яка може очікувати ЗСУ після відступу армії росії з Херсонської області.