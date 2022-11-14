россия сделала заявление по переговорам с Украиной: "Нужно учитывать ситуацию"
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В ведомстве подчеркнули, что украинской стороне нужно "учитывать ситуацию на земле"
российская федерация не будет принимать предварительные условия в отношении Украины, в том числе и требования вывода оккупационных войск с украинских территорий на границы 2014 года.
Об этом в понедельник, 14 ноября, заявили в российском министерстве иностранных дел, отметив, что украинская сторона в первую очередь должна учитывать в диалоге ситуацию на земле. В частности, заместитель главы ведомства александр грушко отметил, что ранее президент рф владимир путин уже неоднократно заявлял, что российская сторона к переговорам готова, однако не с учетом требований Киева.
Он также заявил, что россия не наблюдает никаких дипломатических усилий Франции и Австрии для переговоров с Украиной, это просто риторика.
"россия не принимает предварительных условий в отношении Украины, в том числе требования вывести войска, в диалоге нужно учитывать ситуацию на земле", — сказал грушко.
Стоит напомнить, что несколькими днями ранее заместитель главы министерства иностранных дел россии сергей рябков заявил, что кремль якобы открыт к диалогу с Киевом без предварительных условий. В то же время пресс-секретарь мид рф пресс-секретарь мария захарова сообщала, что москва открыта для обсуждения с Украиной возможностей мирного завершения "конфликта".
Также "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский якобы смягчил позицию по переговорам с россией.