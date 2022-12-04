Взрыв в Нижневартовске: число погибших растет, под завалами могут оставаться люди

Причиной взрыва скорее всего стал газовый баллон

Число жертв взрыва в жилой пятиэтажке в российском Нижневартовске возросло, однако разборы завалов еще не закончены.

Как информируют российские СМИ, в МЧС обнародовали свежую информацию о жертвах. Как сообщается, из-под завалов были извлечены тела шести погибших, еще четыре человека госпитализированы с ранениями.

При этом телеграм-канал 112 сообщает о пяти пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Тем временем в городской мэрии сообщили, что наиболее вероятной версией о причинах происшествия является неправильная эксплуатация газового оборудования.

При этом один из местных жителей Сергей Костенюк рассказал, что не может найти невестку с ребенком, которые проживали в этом доме.

"Связи с ними нет. В больницу съездили уже. Сейчас информации о них ни у кого нет. Никто ничего не знает", — сказал мужчина, добавив, что они жили в соседнем подъезде возле места взрыва.

Как сообщалось ранее, на днях в российской столице вспыхнул масштабный пожар на крыше Микояновского мясокомбината, на его тушение пришлось бросить сотню пожарных три десятка единиц специальной техники.