В россии продолжается череда "хлопков": взрыв разрушил жилую многоэтажку в Нижневартовске (видео)

Сообщается о нескольких погибших и пострадавших

Чреда взрывов и пожаров в россии продолжается, на этот раз инцидент случился в пятиэтажном доме в Нижневартовске. В результате взрыва газового баллона часть здания обрушилась.

Как сообщает местное издание N1 взрыв произошел на улице Мира, 6-А, согласно официальной предварительной информации госпитализация понадобилась 10 жильцам, а еще 52 эвакуировали.

Спасательные работы продолжаются и существуют подозрения, что под завалами продолжают оставаться люди.

По данным местных телеграм-каналов взрыв газового баллона произошел, когда на втором этаже проводились работы по натяжению потолков. Само здание не газифицировано, а работы осложняются тем, что в городе сейчас -22 градуса.

Также в некоторых телеграм-каналах появлялась информация о том, что погибло пять человек, однако местные власти информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Как сообщалось ранее, 30 ноября в Брянской области случился масштабный пожар на нефтебазе, после чего в сети сразу начали строить версии о якобы ударе украинского беспилотника.

Позже в тот же день поступила информация о том, что в Перми вспыхнула одна из крупнейших теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), расположенная на территории Индустриального района.