Российский срочник, застреливший 8 сослуживцев, из тюрьмы попросился в ЧВК "Вагнера"

Заключенный записался в добровольцы, когда представители ЧВК "Вагнера" приезжали в колонию

Рамиль Шамсутдинов, который в 2019 году совершил массовое убийство в Горном и был приговорен к 24,6 годам лишения свободы, попросился в ЧВК "Вагнера".

Как сообщает популярный Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники, Шамсутдинов записался в добровольцы на так называемую "спецоперацию", когда в тюменскую исправительную колонию, где он отбывает наказание, приезжали представители ЧВК "Вагнера".

Отмечается, что заключенного внесли в список, однако "вагнеровцы" так и не взяли его, когда приезжали в колонию во второй раз забирать добровольцев. Они якобы сослались на то, что людей у них хватает и Шамсутдинов пока им не нужен. При этом другие заключенные, которые добровольно согласились участвовать в войне в Украине, из колонии уже уехали все.

Напомним, что 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь автомата АК-74М во время смены караула по военнослужащим сдающей и принимающей смен. Кровавый инцидент случился в войсковой части 54160, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края. Он застрелил шестерых солдат и двоих офицеров. Еще два человека получили ранения.

После стрельбы Рамиль Шамсутдинов сдался, а затем объяснил, что пошел на такой шаг из-за "дедовщины" и издевательств со стороны военнослужащих над ним.

В конце 2020 года Шамсутдинов был признан виновным в массовом убийстве. В 2021 году суд вынес ему наказание в виде 24 лет и шести месяцев колонии строгого режима. Отметим, что изначально обвинение просило для Шамсутдинова пожизненное заключение, но присяжные попросили для него снисхождения.

Ранее издание "Телеграф" сообщало о том, что в августе появилась информация о том, что на войну в Украину в рф набирают заключенных из тюрем. Вскоре этому появилось доказательство. В сеть попало видео, на котором человек, похожий на главу российской ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, персонально набирает наемников в российских тюрьмах.