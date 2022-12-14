Россияне платят по 80 тысяч рублей, чтобы стать "украинцами": зачем им это нужно
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Документы были украдены на Херсонщине
Россияне бегут из рф, а для этого скупают украинские документы. Паспорт Украины позволяет гражданам страны-агрессора беспрепятственно пересекать границу с европейскими государствами.
Так, по данным российских медиа, на одном из популярных в россии маркетплейсов "Авито" начали обнаруживать объявления о продаже украинских паспортов. Выяснилось, что оплачивая товар, покупателям, в качестве подтверждения, высылают серийные номера документов, которые относятся к Луганской области. По словам анонимных продавцов, украинский паспорт позволяет россиянам пересечь границу с европейскими странами. Также они сообщили, что в настоящее время спрос на украинские паспорта среди россиян "небольшой, но он есть".
"Оформление украинского загранпаспорта стоит 80 тыс. рублей", — говорится в сообщении.
Журналисты, ссылаясь на источник в администрации Херсонской области, сообщают, что скорее всего бланки и оборудование оформления биометрических паспортов были украдены на Херсонщине. Однако украинские власти, зафиксировав номера утерянных бланков, передали их представителям европейских стран.
По словам военного аналитика Романа Свитана, коллаборанты похитили в Херсоне очень много документов, но они уже помечены и попасть в Европу по ним невозможно, однако, по его предположению, украденными паспортами можно будет воспользоваться в других странах.
"Возможно, по этим паспортам можно будет въехать в Грузию или азиатские страны", — передают журналисты слова аналитика.
В материале отмечается, что с 2017 года граждане Украины могут въехать в страны ЕС, а также в ряд других государств без предварительного оформления визы.
Напомним, ранее мы писали о том, что пока российская армия бомбит энергосистему Украины, в самой россии замерзает город миллионник.