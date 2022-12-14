Россияне платят по 80 тысяч рублей, чтобы стать "украинцами": зачем им это нужно

Документы были украдены на Херсонщине

Россияне бегут из рф, а для этого скупают украинские документы. Паспорт Украины позволяет гражданам страны-агрессора беспрепятственно пересекать границу с европейскими государствами.

Так, по данным российских медиа, на одном из популярных в россии маркетплейсов "Авито" начали обнаруживать объявления о продаже украинских паспортов. Выяснилось, что оплачивая товар, покупателям, в качестве подтверждения, высылают серийные номера документов, которые относятся к Луганской области. По словам анонимных продавцов, украинский паспорт позволяет россиянам пересечь границу с европейскими странами. Также они сообщили, что в настоящее время спрос на украинские паспорта среди россиян "небольшой, но он есть".

"Оформление украинского загранпаспорта стоит 80 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Журналисты, ссылаясь на источник в администрации Херсонской области, сообщают, что скорее всего бланки и оборудование оформления биометрических паспортов были украдены на Херсонщине. Однако украинские власти, зафиксировав номера утерянных бланков, передали их представителям европейских стран.

Продажа украинских паспортов

По словам военного аналитика Романа Свитана, коллаборанты похитили в Херсоне очень много документов, но они уже помечены и попасть в Европу по ним невозможно, однако, по его предположению, украденными паспортами можно будет воспользоваться в других странах.

"Возможно, по этим паспортам можно будет въехать в Грузию или азиатские страны", — передают журналисты слова аналитика.

В материале отмечается, что с 2017 года граждане Украины могут въехать в страны ЕС, а также в ряд других государств без предварительного оформления визы.

Напомним, ранее мы писали о том, что пока российская армия бомбит энергосистему Украины, в самой россии замерзает город миллионник.