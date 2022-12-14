Росіяни платять по 80 тисяч рублів, щоб стати "українцями": навіщо їм це потрібно

Документи були викрадені на Херсонщині

Росіяни тікають із рф, а для цього скуповують українські документи. Закордонний паспорт України дозволяє громадянам країни-агресора безперешкодно перетинати кордон із європейськими державами.

Так, за даними російських медіа, на одному з найпопулярніших у росії маркетплейсів "Авіто" почали виявляти оголошення про продаж українських паспортів. З’ясувалося, що оплачуючи товар, покупцям, як підтвердження, надсилають серійні номери документів, що належать до Луганської області. За словами анонімних продавців, український паспорт дозволяє росіянам перетнути кордон з європейськими країнами. Також вони повідомили, що наразі попит на українські паспорти серед росіян "невеликий, але він є".

"Оформлення українського закордонного паспорта коштує 80 тис. рублів", — йдеться у повідомленні.

Журналісти, посилаючись на джерело в адміністрації Херсонської області, повідомляють, що, швидше за все, бланки та обладнання для оформлення біометричних паспортів були вкрадені на Херсонщині. Проте українська влада, зафіксувавши номери втрачених бланків, передала їх представникам європейських країн.

Продаж українських паспортів

За словами військового аналітика Романа Світана, колаборанти викрали в Херсоні дуже багато документів, але вони вже помічені і потрапити до Європи за ними неможливо, проте, на його думку, вкрадені паспорти можна буде використовуватися в інших країнах.

"Можливо, за цими паспортами можна буде в’їхати до Грузії чи азіатських країн", — передають журналісти слова аналітика.

У матеріалі зазначається, що з 2017 року громадяни України можуть в’їхати до країн ЄС, а також до інших держав без попереднього оформлення візи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти, які славляться своєю схильністю красти все, що погано лежить, були помічені з новим незвичайним "трофеєм".