"Одноразовая" пехота: в CNN рассказали о тактике ЧВК "Вагнера" в Украине

Армия рф тоже подумывает о переходе к новой тактике с применением штурмовых групп, как у вагнеровцев

Наемники частной военной компании "Вагнера" стали одноразовой пехотой, применяемой для российского наступления на востоке Украины. Однако их действия оказались в некотором смысле эффективными при штурме Бахмута и Соледара, и они доставили немалые трудности украинским военным.

Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщает американский новостной телеканал CNN.

В украинском докладе, датированном декабрем 2022 года, делается вывод о том, что "Вагнер" представляет собой уникальную угрозу в непосредственной близости, даже несмотря на чрезвычайные потери.

"Гибель тысяч солдат Вагнера не имеет значения для российского общества, — утверждается в докладе разведки. — Штурмовые группы не отходят без команды… Несанкционированный вывод команды или отсутствие ранения карается казнью на месте".

Перехваты телефонных разговоров также указывают на беспощадное отношение к "вагнеровцам". По украинской оценке, раненых бойцов часто бросают на поле боя на несколько часов.

"Штурмовой пехоте не разрешается самостоятельно выносить раненых с поля боя, так как их главная задача — продолжать штурм до тех пор, пока цель не будет достигнута. Если штурм не удается, отступление также допускается только ночью", — сообщает телеканал.

Несмотря на жестокое безразличие к жертвам, украинский анализ показывает, что тактика "Вагнера" "является единственной, которая эффективна для плохо обученных мобилизованных войск, составляющих большинство российских сухопутных войск".

Это говорит о том, что российская армия, возможно, даже адаптирует свою тактику, чтобы стать более похожей на "Вагнер" и вместо классических батальонных тактических групп вс рф в бой будут бросать штурмовые подразделения.

В то же время заключенные, десятки тысяч которых были завербованы "Вагнером", часто образуют первую волну атаки и несут самые тяжелые потери — до 80%, по данным украинских чиновников. За ними уже следуют более опытные штурмовики с тепловизорами и приборами ночного видения.

Если наемникам "Вагнера" удается занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им рыть "лисьи норы" и закрепляться на захваченных рубежах. Но эти укрытия весьма уязвимы на открытой местности.

Кроме того, координация между "Вагнером" и российскими военными часто отсутствует. В одном перехваченном звонке солдат сказал отцу, что его подразделение по ошибке накрыло машину наемников.

Напомним, даже в самой россии понимают, что наемники "Вагнера" несут колоссальные потери, поэтому бегут со страшной силой или умирают.