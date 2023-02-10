Двойника путина выпустили "посмотреть шишки": фото и видео курьеза

Диктатор говорит, что не жалеет о визите и ему очень понравилось

Российский диктатор владимир путин, которого подозревают в активном использовании двойников во время публичных встреч, вновь показался на людях, и поехал в Архангельскую область, чтобы потрогать шишки.

Как видно на кадрах, распространенных российскими СМИ, после приезда в область путин отправился в лесопильный цех и лесной селекционно-семеноводческий центр, где ему показали, как происходит рабочий процесс.

"Покупаем шишку, высыпаем, сортируем ее", — рассказал диктатору представитель предприятия.

Сам же путин после этого рассказал, что не жалеет о своей поездке и даже получил от нее удовольствие.

"Я бывал и раньше на предприятиях подобного рода и в нашей стране, и за рубежом — должен сказать, что получил удовольствие, познакомившись с работой этого предприятия", — сказал он.

Пользователи сети не смогли оставить это событие без внимания и уже назвали это "очень смелый и мужественный поступок", а другие задались вопросом о том, сидели ли шишки две недели на карантине и не сожгут ли их, чтобы биоматериал не достался врагам.

Как сообщалось ранее, накануне владелец клуба по американскому футболу рассказал историю о том, как путин украл у него кольцо за 25 тысяч долларов.