Двійника путіна випустили "подивитися шишки": фото та відео курйозу

Диктатор каже, що не шкодує про візит і йому дуже сподобалось

Російський диктатор володимир путін, якого підозрюють в активному використанні двійників під час публічних зустрічей, знову з’явився на людях, і поїхав до Архангельської області, щоб помацати шишки.

Як видно на кадрах, поширених російськими ЗМІ, після приїзду в область путін відправився до лісопильного цеху та лісового селекційно-насіннєвого центру, де йому показали, як відбувається робочий процес.

"Купуємо шишку, висипаємо, сортуємо її", — розповів диктатору представник підприємства.

Сам же путін після цього розповів, що не шкодує про свою подорож і навіть отримав від неї задоволення.

"Я бував і раніше на подібних підприємствах і в нашій країні, і за кордоном — повинен сказати, що отримав задоволення, познайомившись з роботою цього підприємства", — сказав він.

Користувачі мережі не змогли залишити цю подію поза увагою і вже назвали це "дуже сміливим і мужнім вчинком", а інші запитали, чи сиділи шишки два тижні на карантині та чи не спалять їх, щоб біоматеріал не дістався ворогам.

Як повідомлялося раніше, напередодні власник клубу з американського футболу розповів історію про те, як путін вкрав у нього кільце за 25 тисяч доларів.