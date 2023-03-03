"Иди, помойся!": в россии водитель с кондуктором грубо выбросили из автобуса пенсионерку (видео)

И ни один пассажир не возмутился

В россии пенсионерку грубо вытолкали из автобуса. Событие произошло в Хабаровском крае, где в конце прошлого года уже была трагическая история с общественным транспортом.

На видео, которое распространяют в разных Telegram-каналах водитель и кондукторша, очевидно, имеют какие-то претензии к бабушке. Возможно, женщина не заплатила или плохо пахнет. Водитель ругается на пенсионерку. А потом пытается согнать ее с сиденья.

Когда у него это не получается, он берет ее за голову и сбрасывает. Пассажирка падает на колени. В это время на нее спокойно смотрит кондукторша, которая говорит: "Иди, помойся!".

Затем водитель берет пенсионерку за руку и тянет к выходу. Женщина падает спиной на землю и водитель просто стягивает ее тело по лестнице, как мешок с картофелем. Затем заходит обратно в салон и уходит по своим делам.

"Традиционные ценности не задушишь, не убьешь. Милосердие, сострадание, сострадание, уважение старших, память предков и вот это все. В Хабаровском крае водитель автобуса и кондуктор силой вытолкали пожилую бабушку во двор. При этом не возмутился ни один из пассажиров", – говорится в одном из сообщений.

Напомним, на днях работники магазина в россии травили тараканов, а в итоге отравили еще и жильцов дома. Часть жителей попали в реанимацию.

Грубые в россии не только кондукторы, но и учителя. Так, учительницу, которая обругала ученика из-за опоздания на выступление 23 февраля, даже уволили.