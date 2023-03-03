"Йди, помийся!": в росії водій із кондуктором грубо викинули з автобуса пенсіонерку (відео)

І жоден пасажир не обурився

У росії пенсіонерку грубо виштовхали з автобуса. Подія сталася у Хабаровському краї, де в кінці минулого року вже була трагічна історія з громадським транспортом.

На відео, яке поширюють у різних Telegram-каналах водій і кондукторка, вочевидь, мають якісь претензії до бабусі. Жінка чи не заплатила чи погано пахне. Водій лається на пенсіонерку. А потім намагається зігнати її з сидіння.

Коли у нього це не виходить, він бере її за голову та скидає. Пасажирка падає на коліна. У цей час на неї спокійно дивиться кондукторка, яка каже: "Иди, помойся!".

Потім водій бере пенсіонерку за руку та тягне до виходу. Жінка падає спиною на землю і водій просто стягує її тіло по сходам, наче мішок з картоплею. Потім заходить назад в салон і йде у своїх справах.

"Традиційні цінності не задушиш, не вб'єш. Милосердя, співчуття, співчуття, повага старших, пам'ять предків і ось це все. У Хабаровському краї водій автобуса та кондуктор силою виштовхали літню бабусю надвір. При цьому не обурився жоден із пасажирів", — йдеться в одному з дописів.

Нагадаємо, днями працівники магазину у росії травили тарганів, а у підсумку, потрапили ще й мешканців будинку. Частина мешканців потрапили до реанімації.

Хамовиті в рф не лише кондуктори, а й учителі. Так, вчительку, яка облаяла учня через запізнення на виступ 23 лютого навіть звільнили.