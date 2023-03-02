"Ти зрадник! Кулю у скроню, як в Україн!": у росії вчителька вилаяла учня - той спізнився на виступ до 23 лютого (відео)

Нині її близькі скаржаться на цькування в соцмережах

У росії зі школярів продовжують знущатися та виховувати в них "патріотизм". Нещодавно школярку за антивоєнний малюнок відправили в дитячий притулок, а от у Пермському краї вчителька вилаяла учня за запізнення на урочистості до т.зв. "дня захисника вітчизни", який відзначають 23 лютого.

Жінка почала "виховувати" хлопця усіма можливими обра́зами. Вона кілька разів назвала його "убл*док" і пригрозила кулею у скроню:

"Ти зрадник, і все! Убл*док! Таких, як ти в Україні знаєш, скільки? Ось сюди ось, у скроню [кулю], і куди хочеш", — каже вчителька восьмикласника.

Інший школяр зняв ситуацію на відео. У соцмережах воно отримало неабиякий резонанс. Виявилося, що вчительку звати Світлана Федуріна. Раніше вона була директоркою освітнього закладу. Адміністрація відреагувала на скандал — у підсумку Федуріну усунули від роботи й пообіцяли, що жінка більше не працюватиме з дітьми. Її близькі нині скаржаться на цькування у соцмережах.

Як пише інформресурс "InformNapalm", сама історія може бути примітна тим, що такі скажені вчителі нині навчають українських дітей на окупованих територіях. Однак там вони можуть не перейматися за те, що втратять роботу.

Нагадаємо, що таку фанатку росіян виявили й в Україні. На Житомирщині вчителька української мови переконувала колег у тому, що війна – це "російська спецоперація з допомоги братньому українському народу".

А нещодавно українські батьки почали скаржитися на те, що дітям у школах задають вчити твір про москву. Він залишився у старих підручниках.