"Мы как мясо и кругом трупы": в россии на билбордах внезапно запустили правду о войне (фото, видео)

На экране появились цитаты родственников мобилизованных

Пока российская армия несет большие потери на войне в Украине, а командование использует ее как "пушечное мясо", в Екатеринбурге предпочли не умалчивать об этом. На медиаэкране в городе появились цитаты родственников мобилизованных, которые рассказывают о ситуации на фронте.

Правдивая информация появилась на билборде, расположенном у торгового центра "Кор". Об этом сообщили в одном из местных пабликов в Telegram, опубликовав соответствующие фотографии и видео с цитатами.

Одной из них стали слова родственницы 46-летнего российского военного, которого мобилизовали несмотря на большие проблемы со здоровьем и наличие трех несовершеннолетних детей.

Сменяющая картинка на экране показывает цитату мобилизованного, который рассказывает, как его и остальных солдат бросили на поле боя, "как мясо".

Также были процитированы слова жены российского военнослужащего, которая рассказала, что когда военные рф пытаются отступать, то тут же оказываются под огнем своих же.

Мать одного из мобилизованных, цитата которой была выведена на экран, говорит о том, как ее сын звонил ей и кричал в трубку "мама, помоги мне".

В паблике подчеркнули, что не могут подтвердить достоверность этих цитат и не исключат, что медиащит был взломан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в российских городах по телевидению и по радио прозвучал сигнал воздушной тревоги. Людей призвали немедленно пройти в ближайшие укрытия.