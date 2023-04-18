"День мяса и горящей плоти": в россии неизвестный пообещал массовые теракты и назвал число

Полиция уже ищет возможного злоумышленника

В российском городе Казань может повториться теракт в общественных местах. Несколько лет назад так называемый "казанский стрелок" Ильназ Галявиев возомнил себя Богом и убил в своей школе 9 человек. Его последователь угрожает сделать нечто подобное.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Злоумышленник называет себя "казанским Брейвиком" и угрожает устроить теракт в школе, торговом центре и местной мечети.

"День мяса и горящей плоти" в Telegram-канале неизвестного анонсирован на 19 апреля. Цели уже выбраны, всего их три: ТЦ "Московский", мечеть "Ярдэм" и школа №70. Сообщение о готовящихся массовых убийствах появилось четыре дня назад, за это время канал успел набрать почти три тысячи подписчиков.

Злоумышленник намерен вести онлайн-трансляцию своих преступлений, но на какой именно платформе он еще не решил. Мотивы массовых убийств "казанский Брейвик" объяснил "нехорошими взглядами на религию". Сейчас вероятного злоумышленника пытается найти полиция, чтобы предотвратить массовые смерти людей.

Кто такой Брейвик

Андерс Беринг Брейвик — это норвежский ультраправый террорист. Он позиционировал себя, как неонациста и германского неоязычника. В июле 2011 года Брейвик организовал взрыв в центре Осло и напал на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии. В результате терактов погибли 77 человек, а еще 151 человек получил ранения.

Позже злоумышленник сознался в своих преступлениях, но в суде признавать вину отказался — свои действия он назвал "ужасными, но необходимыми". В 2012 году суд признал его вменяемым и виновным, а также приговорил к 21 году тюрьмы Ила с возможностью неограниченного продления срока.

Сейчас Брейвик содержится в одиночной камере площадью 24 квадратных метра, состоящей из трех комнат: спальни, кабинета и спортзала. Он имеет возможность вести переписку и прогуливаться во внутреннем дворике под надзором охраны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Перми студент в вузе расстрелял шесть человек. Стрелка Тимура Бекмансурова задержали спустя несколько часов, ранив при задержании.