"Казанский стрелок" Галявиев, расстрелявший 9 человек, избежит тюрьмы: подробности

19-летний Ильназ Галявиев, который 11 мая ворвался в родную 175-ю школу в Казани и, называя себя Богом, расстрелял там 9 человек - детей и учителей, прошел психиатрическую экспертизу в Москве.

Как сообщает газета Общественной наблюдательной комиссии России, в центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского признали казанского стрелка невменяемым. Эксперты убеждены, что на момент совершения массовых убийств Галявиев был неадекватен.

К слову, убийца заявил, что в СИЗО Казани ему нравилось больше. Здесь же, в Москве, он "страдает из-за разговорчивого и храпящего соседа".

Напомним, 11 мая в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. Он убил 9 человек и ранил более двух десятков. После задержания на допросе Галявиев рассказал, зачем пошел убивать детей.

Вскоре выяснилось, что еще до стрельбы у парня обнаружили заболевание головного мозга. В Следкоме рассказали, что в 2020-м Ильназ обратился в больницу с сильной головной болью, и в результате диагностики у него нашли серьезное заболевание мозга. Какое именно и могло ли оно стать причиной зверского поступка - об этом следователи не рассказали.