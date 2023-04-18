"День м’яса та палаючої плоті": у росії невідомий пообіцяв масові теракти і назвав число

Поліція вже шукає можливого зловмисника

У російському місті Казань може повторитися теракт у громадських місцях. Кілька років тому так званий "казанський стрілець" Ільназ Галявієв уявив себе Богом і вбив у своїй школі 9 людей. Його послідовник погрожує зробити щось схоже.

Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Зловмисник називає себе "казанським Брейвіком" та погрожує влаштувати теракт у школі, торговому центрі та місцевій мечеті.

"День м’яса та палаючої плоті" у Telegram-каналі невідомого анонсовано на 19 квітня. Цілі вже обрані, всього їх три: ТЦ "Московський", мечеть "Ярдем" та школа №70. Повідомлення про масові вбивства, що готуються, з’явилося чотири дні тому, за цей час канал встиг набрати майже три тисячі підписників.

Зловмисник має намір вести онлайн-трансляцію своїх злочинів, але на якій саме платформі він ще не вирішив. Мотиви масових вбивств "казанський Брейвік" пояснив "поганими поглядами на релігію". Наразі ймовірного зловмисника намагається знайти поліція, щоб запобігти масовим смертям людей.

Хто такий Брейвік

Андерс Берінг Брейвік – це норвезький ультраправий терорист. Він позиціонував себе як неонациста і німецького неоязичника. У липні 2011 року Брейвік організував вибух у центрі Осло та напав на молодіжний табір правлячої Норвезької робочої партії. Внаслідок терактів загинули 77 людей, а ще 151 особа отримала поранення.

Пізніше зловмисник зізнався у своїх злочинах, але в суді визнавати провину відмовився — свої дії він назвав "жахливими, але необхідними". У 2012 році суд визнав його осудним та винним, а також засудив до 21 року в’язниці Іла з можливістю необмеженого продовження терміну.

Зараз Брейвік утримується в одиночній камері площею 24 квадратні метри, що складається з трьох кімнат: спальні, кабінету та спортзалу. Він має можливість вести листування та прогулюватися у внутрішньому дворику під наглядом охорони.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Пермі студент у виші розстріляв шістьох людей. Стрілка Тимура Бекмансурова затримали за кілька годин, поранивши при затриманні.