Это токсично? В Петербурге заметили странный дым над заводом, выпускающим броневики

Утром 20 апреля над Петербургом поднялось ярко-рыжее облако дыма

20 апреля в российском Санкт-Петербурге заметили рыжий дым над Кировским заводом, на котором оккупанты производят бронеавтомобили.

Об этом пишут росСМИ.

По данным разных источников, над заводом поднялось ярко-рыжее облако дыма.

Как сообщили в Росприроднадзоре, такие выбросы называются "лисьим хвостом", а образоваться облако могло на территории металлургического завода "Петросталь" – дочернего предприятия Кировского завода.

В ведомстве отмечают, что завод и раньше нарушал нормы выброса оксида азота в воздух. Там пообещали объявить компании предостережение.

По данным "Википедии", на территории Кировского завода производят бронеавтомобилей "Онега" и "Ладога", а также всевозможную сельскохозяйственную и строительную технику.

РосСМИ пишут, что такая ситуация над Кировским заводом была замечена в последний раз в 2021 году, а двумя годами ранее в Кировском районе города из-за вредных выбросов сугробы снега окрасились в рыжий цвет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Петербурге целый район оказался залитый кипятком из-за коммунального ЧП.