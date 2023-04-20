Це токсично? У Петербурзі помітили дивний дим над заводом, що випускає броньовики

Вранці 20 квітня над Петербургом піднялася яскраво-руда хмара диму

20 квітня у російському Санкт-Петербурзі помітили рудий дим над Кіровським заводом, на якому окупанти виробляють бронеавтомобілі.

Про це пишуть РосЗМІ.

За даними різних джерел, над заводом піднялася яскраво-руда хмара диму.

Як повідомили в Росприроднадзорі, такі викиди називаються "лисячим хвостом", а утворитися хмара могла на території металургійного заводу "Петросталь" – дочірнього підприємства Кіровського заводу.

У відомстві зазначають, що завод і раніше порушував норми викиду оксиду азоту у повітря. Там пообіцяли оголосити компанії застереження.

За даними "Вікіпедії", на території Кіровського заводу виробляють бронеавтомобілі "Онега" та "Ладога", а також усіляку сільськогосподарську та будівельну техніку.

РосЗМІ пишуть, що така ситуація над Кіровським заводом була помічена востаннє у 2021 році, а двома роками раніше в Кіровському районі міста через шкідливі викиди кучугури снігу забарвилися у рудий колір.

Раніше "Телеграф" писав, що у Петербурзі цілий район виявився залитий окропом через комунальну НП.