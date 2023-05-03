Все дело в вулкане: патрушев "раскрыл" коварный план США насчет россии

патрушеву удалось свзяать Йеллоустоун, войну и россию

Спустя год так называемой "спецоперации" россия преуспела в распространении отборного бреда в сети. Так, например, россияне сами придумали себе, что "воюют" с США и теперь сами выдумывают зачем же Америка "напала" на них.

Очередной бредовой "теорией заговора" против россии поделился секретарь Совета безопасности рф николай патрушев.

В интервью российским пропагандистам он видимо так увлекся развешиванием лапши на уши россиян, что каким-то боком связал Йеллоустоун, войну и россию. В воспаленной фантазии патрушева американцы догадываются, что их стране скоро якобы придет конец, поглядывая на Йеллоустоунский вулкан.

"Если он (Йеллоустоунский вулкан. — Ред.) проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и число землетрясений в окружающей его кальдере, их количество достигает двух тысяч в год", — заявил патрушев.

В статье указывается, что "гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна. От цепочки извержений других вулканов, землетрясений, цунами и кислотных дождей пострадает большая часть населения планеты". Именно по этому хитрые американцы, по мнению патрушева, уже придумали как спастись от стихии, и тут им подвернулась россия.

Все дело в том, что американцы не только хитрые, но и умные и уже давно просчитали, кто выживет в этой катастрофе.

"Некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самым безопасным местом станет Восточная Европа и Сибирь", — говорит патрушев, ссылаясь на слова "некоторых".

Исходя из всего вышесказанного патрушев делает умопомрачительный вывод — американцы боятся вулкана и хотят спрятаться от него в Сибири и для этого им нужно её захватить.

"Видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть тем самым Хартлендом (геополитическая теория, где Хартленд — это территория, где сейчас расположена россия, и ряд других стран — Ред.)", — говорит патрушев.

Напомним, что любителем наврать россиянам является и сам путин. Так, напримиер, российский кровавый диктатор настолько оторвался от реальности, что назвал цели проведения так называемой "спецоперации" в Украине "благородными".