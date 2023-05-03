Вся справа у вулкані: патрушев "розкрив" підступний план США щодо росії

патрушеву вдалося зв’язати Єллоустоун, війну та росію

Через рік так званої "спецоперації" росія досягла успіху в поширенні добірного марення в мережі. Так, наприклад, росіяни самі придумали собі, що "воюють" зі США і тепер самі вигадують навіщо ж Америка "напала" на них.

Ще однією марною "теорією змови" проти росії поділився секретар Ради безпеки рф микола патрушев.

В інтерв’ю російським пропагандистам він, мабуть, так захопився розвішуванням локшини на вуха росіян, що якимось боком зв’язав Єллоустоун, війну та росію. У запаленій фантазії патрушева американці здогадуються, що їхній країні незабаром нібито настане кінець, поглядуючи на Єллоустоунський вулкан.

"Якщо він (Єллоустоунський вулкан. — Ред.) прокинеться, це буде безпрецедентна катастрофа. Він здатний до вивержень, що у тисячі разів перевершують відомі людству. Спостереження показують, що з роками активність вулкана зростає, магма в ньому підходить до поверхні з великою швидкістю. Зростає і кількість землетрусів у кальдері, що оточує його, їх кількість досягає двох тисяч на рік", — заявив патрушев.

У статті зазначається, що "загибель всього живого на території Північної Америки неминуча. Від ланцюжка вивержень інших вулканів, землетрусів, цунамі та кислотних дощів постраждає більша частина населення планети". Саме тому хитрі американці, на думку патрушева, вже придумали як врятуватися від стихії, і тут їм підвернулася росія.

Справа в тому, що американці не тільки хитрі, але й розумні і вже давно прорахували, хто виживе в цій катастрофі.

"Дехто в Америці стверджує, що при можливому виверженні найбезпечнішим місцем стане Східна Європа і Сибір", — говорить патрушев, посилаючись на слова "деяких".

З усього вищесказаного патрушев робить дивовижний висновок — американці бояться вулкана і хочуть сховатися від нього в Сибіру і для цього їм потрібно її захопити.

"Мабуть, тут криється відповідь на запитання, чому англосаксонські еліти так прагнуть заволодіти цим Хартлендом (геополітична теорія, де Хартленд — це територія, де зараз розташована росія, і низка інших країн — Ред. ) ", — каже патрушев.

Нагадаємо, що любителем набрехати росіянам є і сам путін. Так, наприклад, російський кривавий диктатор настільки відірвався від реальності, що назвав мету проведення так званої "спецоперації" в Україні "шляхетними".