В россии атакован нефтепровод "Дружба": что известно на данный момент

Всего было два удара с разницей в 20 минут

В Брянской области в очередной раз был атакован нефтепровод "Дружба", который расположен в 150 км от границы. В результате происшествия нет утечек или возгорания. Также нет информации о жертвах или пострадавших.

Так, ранним утром 10 мая наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень оказался под обстрелом. Удары были нанесены по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов — на них обнаружили пробоины около 10 сантиметров. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

"Никаких утечек или возгорания при этом не произошло, никто не пострадал. Какими именно боеприпасами обстреляли "Дружбу", пока пытаются выяснить", — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что удары по резервуарам были нанесены около пяти часов утра с разницей примерно в 20 минут. Официальной информации об очередном инциденте на нефтепроводе нет. Местная власть о случившемся молчит.

Отметим, что в феврале 2023 года россияне заявили об атаке беспилотников на нефтепровод "Дружба" в Брянской области. Однако их якобы удалось сбить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле текущего года неизвестные беспилотники атаковали здание военкомата в Новозыбкове Брянской области. Взрыв попал на камеры внешнего видеонаблюдения.